Сандуляк Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения13.09.1920
Дата смерти08.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1920
Отец: Сандуляк Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
До 1948
Дочь: Сандуляк Сильвия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1949
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1952
Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1953
Дочь: Зельгина Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1956
Рождение ребёнка
07.04.1961
Рождение ребёнка
10.03.1967
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.08.2004