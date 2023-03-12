Сандуляк Дмитрий Петрович
мужской, родился 13.09.1920, Малиновка, Чернівецька область
умер 08.08.2004, Малиновка, Чернівецька область
МатьСандуляк (Мудряк) Дарья Михайловна1890 г.р.
ОтецСандуляк Пётр Семёнович1890 г.р.
Супруги
Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна05.06.1927 г.р.
Дети
Сандуляк Сильвия ДмитриевнаДо 1948 г.р.
Сандуляк ? ДмитриевичМежду 1950 и 1952 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
13.09.1920
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1948
Дочь: Сандуляк Сильвия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна
Рождение ребёнка
07.01.1949
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1952
Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1953
Дочь: Зельгина (Сандуляк) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна
Рождение ребёнка
24.03.1956
Рождение ребёнка
07.04.1961
Рождение ребёнка
10.03.1967
Смерть
08.08.2004