Сандуляк Дмитрий Петрович 13.09.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Сандуляк Дмитрий Петрович

Автор
ОД
Дедович О.

мужской, родился 13.09.1920, Малиновка, Чернівецька область

умер 08.08.2004, Малиновка, Чернівецька область

Мать
Сандуляк (Мудряк) Дарья Михайловна1890 г.р.
Отец
Сандуляк Пётр Семёнович1890 г.р.
Супруги
Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна05.06.1927 г.р.
Дети
Сандуляк Сильвия ДмитриевнаДо 1948 г.р.
Сандуляк ? ДмитриевичМежду 1950 и 1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1920

Отец: Сандуляк Пётр Семёнович

Мать: Сандуляк (Мудряк) Дарья Михайловна

Малиновка, Чернівецька область

Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
До 1948

Дочь: Сандуляк Сильвия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
07.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
Между 1950 и 1952

Сын: Сандуляк ? Дмитриевич

Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Рождение ребёнка
05.07.1953

Дочь: Зельгина (Сандуляк) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
24.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
07.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область

Рождение ребёнка
10.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк (Капрош) Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область

Смерть
08.08.2004
Малиновка, Чернівецька область

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