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Сандуляк Дмитрий Петрович

Место рождения

Малиновка, Чернівецька область

Дата рождения

13.09.1920

Дата смерти

08.08.2004

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

До 1948 г.р.
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Между 1950 и 1952 г.р.
1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1920

Отец: Сандуляк Пётр Семёнович

Мать: Сандуляк Дарья Михайловна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
До 1948

Дочь: Сандуляк Сильвия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
07.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Между 1950 и 1952

Сын: Сандуляк ? Дмитриевич

Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна

Рождение ребёнка
05.07.1953

Дочь: Зельгина Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
24.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
07.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
10.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Место жительства
Неизвестно
Малиновка, Чернівецька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандуляк Серафима Павловна

Малиновка, Чернівецька область
Смерть
08.08.2004
Малиновка, Чернівецька область
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