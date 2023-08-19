Ушкалов Голактион Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Ушкалов Леонтий Семёнович
Мать: Ушкалов Анна Павловна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ушкалов Евлампий (Иван) Голактионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1913
Дочь: Неизвестно Анастасия Голактионовна
Мать ребёнка: Ушкалов Устиния Максимовна
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Дубовик Мария Голактионовна
Мать ребёнка: Ушкалов Устиния Максимовна
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Полина Голактионовна
Мать ребёнка: Ушкалов Устиния Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно