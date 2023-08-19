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Ушкалов Голактион Леонтьевич

Место рождения

Великий Самбор, Сумська область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Ушкалов Леонтий Семёнович

Мать: Ушкалов Анна Павловна

Великий Самбор, Сумська область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ушкалов Евлампий (Иван) Голактионович

Мать ребёнка: не указана

Светлогорка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1913

Дочь: Неизвестно Анастасия Голактионовна

Мать ребёнка: Ушкалов Устиния Максимовна

Светлогорка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Дубовик Мария Голактионовна

Мать ребёнка: Ушкалов Устиния Максимовна

Светлогорка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Полина Голактионовна

Мать ребёнка: Ушкалов Устиния Максимовна

Светлогорка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушкалов Устиния Максимовна

Смерть
Неизвестно
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