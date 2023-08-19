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Залещук Андрей Игнатович

Место рождения

Орехово, Малоритский район, Брестская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Залещук Игнат

Мать: не указана

Орехово, Малоритский район, Брестская область
д. Орехово Малоритский р-н Брестская обл. Белорусская ССР
Рождение ребёнка
25.11.1935

Дочь: Бегеза Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Залещук Мария Тихоновна

Призыв на военную службу
06.08.1944
Малорита, Малоритский район, Брестская область
Место призыва: Малоритский РВК, Белорусская ССР, Брестская обл., Малоритский р-н; Воинское звание: красноармеец; Воинская часть: 18 исбр
Подвиг
С 16.04.1945 по 17.04.1945
При строительстве НП (14 апреля 1945) на Одере пробивник сильно обстреливал участок работы, бывали моменты, когда и головы нельзя было поднять, но т.Залещук работал бесстрашно, его примеру следовали о... Показать все
Военная награда
28.04.1945
Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения №: 15/н от: 28.04.1945 Издан: 18 исбр Даты подвига: 14.04.1945, 16.04.1945-17.04.1945
Рождение ребёнка
01.04.1950

Сын: Залещук Василий Андреевич

Мать ребёнка: Залещук Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Остапук Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Залещук Мария Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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