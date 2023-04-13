Лаврова Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1967
Сын: Кулаков Дмитрий Анатольевич
Отец ребёнка: Кулаков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулакова Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Кулаков Анатолий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно