Лаврова Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврова Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1939

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1967

Сын: Кулаков Дмитрий Анатольевич

Отец ребёнка: Кулаков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулакова Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Кулаков Анатолий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулаков Анатолий Иванович

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