- Николай Антонович
Место рождения
Дата рождения16.11.1902 ст.
Дата смерти14.09.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902 ст.
Отец: - Антон Кузьмич
Мать: - Мария Фёдоровна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.127-128 (Рождение №-83м)
Крещение
17.11.1902 ст.
Крёстный отец: Иван Васильевич - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Пелагея Фёдоровна - крестьянская жена из д.Померекино (тётя)
Смерть
14.09.1904 ст.
Ребёнок в 2 года (от простуды)
Похороны
16.09.1904 ст.
МК 56-13-43 стр.274-275 (Умершие №-33м)