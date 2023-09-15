- Николай Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Николай Антонович

- Николай Антонович

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

16.11.1902 ст.

Дата смерти

14.09.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1878 г.р.

Мать

Около 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902 ст.

Отец: - Антон Кузьмич

Мать: - Мария Фёдоровна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.127-128 (Рождение №-83м)
Крещение
17.11.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Васильевич - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Пелагея Фёдоровна - крестьянская жена из д.Померекино (тётя)
Смерть
14.09.1904 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 2 года (от простуды)
Похороны
16.09.1904 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.274-275 (Умершие №-33м)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close