Воронцова (Михеева) Харитина Андреевна
Место рождения
Дата рождения13.09.1903
Дата смерти26.02.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронцов Григорий Васильевич
Работа или профессия
1941
Болгуры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
строительство аэропорта
Награда
1948
Медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1989
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика