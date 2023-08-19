Воронцова (Михеева) Харитина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронцова (Михеева) Харитина Андреевна

Воронцова (Михеева) Харитина Андреевна

Место рождения

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.09.1903

Дата смерти

26.02.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Ляльшур, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.03.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Григорий Васильевич

Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
1941
Болгуры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
строительство аэропорта
Награда
1948
Бередь, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Медаль "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Григорий Васильевич

Смерть
26.02.1989
Шаркан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close