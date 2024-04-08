Кузьмин Илья Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смерти05.01.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.193
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Ивановна
Рождение
Около 1868
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Кузьмина Мария Ильинична
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1916
Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область