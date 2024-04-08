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Кузьмин Илья Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

05.01.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.08.193

Сын: Кузьмин Александр Ильич

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Ивановна

Рождение
Около 1868

Отец: Кузьмин Андрей Яковлевич

Мать: Кузьмина-Алешина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Кузьмина Мария Ильинична

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Варвара Ивановна

Смерть
05.01.1916
Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
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