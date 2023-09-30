Салаев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салаев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салаева Галина

Рождение ребёнка
10.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салаева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салаева Галина

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