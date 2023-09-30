Салаев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салаева Галина
Рождение ребёнка
10.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салаева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салаева Галина