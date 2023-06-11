Никитин Геннадий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1991

Дочь: Трифонова Ирина Геннадьевна

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
02.09.2003

Сын: Никитин Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Никитина Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Татьяна Николаевна

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