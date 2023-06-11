Никитин Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1991
Дочь: Трифонова Ирина Геннадьевна
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
02.09.2003
Сын: Никитин Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Никитина Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно