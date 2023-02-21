Черноземова (Коновалова) Анна Николаевна
Место рожденияВологодская губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Стрелково
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Стрелково
Бракосочетание
05.01.1907
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1907
Сын: Черноземов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Черноземов Николай Евгениевич
Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
Неизвестно