Черноземова (Коновалова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноземова (Коновалова) Анна Николаевна

Место рождения

Вологодская губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Стрелково

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Стрелково
Бракосочетание
05.01.1907

Муж: Черноземов Николай Евгениевич

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Рождение ребёнка
1907

Сын: Черноземов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Черноземов Николай Евгениевич

Вологодская губ, Вологодский уезд, Вепревская волость, деревня Козлово, Николаевская Ламанская церковь
Смерть
Неизвестно
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