Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1887

Дата смерти

14.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Павличенко Георгий Фомич

Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: (Павличенко) Елизавета Георгиевна

Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич

Рождение ребёнка
21.01.1909

Дочь: (Павличенко) Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич

Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: (Павличенко) Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич

Рождение ребёнка
05.05.1913

Дочь: (Павличенко) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич

Смерть
14.02.1917

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