Павличенко (Бабарыко) Анна Антоновна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1887
Дата смерти14.02.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1905
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: (Павличенко) Елизавета Георгиевна
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич
Рождение ребёнка
21.01.1909
Дочь: (Павличенко) Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: (Павличенко) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич
Рождение ребёнка
05.05.1913
Дочь: (Павличенко) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Павличенко Георгий Фомич