Мальцева (Гайворонская) Нина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1954
Отец: Гайворонский Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1984
Дочь: Грищенко Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальцев Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Мальцев Михаил
Смерть
Неизвестно