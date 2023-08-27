Мальцева (Гайворонская) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева (Гайворонская) Нина Николаевна

Мальцева (Гайворонская) Нина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1954

Отец: Гайворонский Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1984

Дочь: Грищенко Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Мальцев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальцев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Мальцев Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close