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Мокина Матрена Алексеевна

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Место рождения

Мокина, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

?.11.1965

Пол

Женский

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Мокин Алексей Филипович

Мать: Мокина Марфа Егоровна

Мокина, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокин Лука Андреевич

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокин Лука Андреевич

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мокин Лука Андреевич

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мокин Лука Андреевич

Смерть
?.11.1965
Мокина, Алапаевское, Свердловская область
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