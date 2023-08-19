Мокина Матрена Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1920
Дата смерти?.11.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Мокин Алексей Филипович
Мать: Мокина Марфа Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мокин Лука Андреевич
Смерть
?.11.1965