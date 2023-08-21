? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Белов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Александр Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close