Шмаков Сенка Нестеров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1636
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1636
Отец: Шмаков Нестерко Обросимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмаков Данилко Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1671
Сын: Шмаков Терешка Арсеньевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно