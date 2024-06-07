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Шмаков Сенка Нестеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1636

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1636

Отец: Шмаков Нестерко Обросимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмаков Данилко Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1671

Сын: Шмаков Терешка Арсеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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