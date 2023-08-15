Костин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1973
Сын: Костин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чегодаева Анна Владимировна
Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно