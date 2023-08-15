Костин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1973

Сын: Костин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чегодаева Анна Владимировна

Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Пётр Владимирович

Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Корнеева Клавдия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Клавдия Петровна

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