Немнонова (Мемнонова) Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1867
Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров
Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев
Рождение ребёнка
04.05.1876
Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров
Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курочкина Пелагея Никифорова
Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно