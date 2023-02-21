Немнонова (Мемнонова) Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немнонова (Мемнонова) Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1867

Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров

Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.05.1876

Сын: Немнонов (мемнонов) Николай Никифоров

Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курочкина Пелагея Никифорова

Отец ребёнка: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Смерть
Неизвестно
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