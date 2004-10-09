Курков Юрий Григорьевич
Место рожденияРязанцевский район д.Киучер
Дата рождения13.12.1926
Дата смерти09.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рязанцевский район д.Киучер
Рождение ребёнка
23.10.1950
Мать ребёнка: Куркова Голова Таисия Сергеевна
Улан-Уде ст.Девизионная
Рождение ребёнка
30.11.1956
Дочь: Смолякова Куркова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Куркова Голова Таисия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.10.2004
Лида, Лидский район, Гродненская область