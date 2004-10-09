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Курков Юрий Григорьевич

Место рождения

Рязанцевский район д.Киучер

Дата рождения

13.12.1926

Дата смерти

09.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рязанцевский район д.Киучер
Рождение ребёнка
23.10.1950

Сын: Курков Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Куркова Голова Таисия Сергеевна

Улан-Уде ст.Девизионная
Рождение ребёнка
30.11.1956

Дочь: Смолякова Куркова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Куркова Голова Таисия Сергеевна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куркова Голова Таисия Сергеевна

Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, Ярославская область
Смерть
09.10.2004
Лида, Лидский район, Гродненская область
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