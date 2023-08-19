Родионова (Есакова) Матрёна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Есаков Дмитрий Федотович
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1899 ст.
Рождение ребёнка
23.07.1901 ст.
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.
Сын: Родионов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.
Дочь: Родионова Вера Петровна
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
26.10.1911 ст.
Дочь: Матрёна Петровна
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович
Смерть
Неизвестно