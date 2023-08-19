Родионова (Есакова) Матрёна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Есакова) Матрёна Дмитриевна

Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Есаков Дмитрий Федотович

Мать: не указана

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.11.1899 ст.

Муж: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.07.1901 ст.

Сын: Родионов Трофим Петрович

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.09.1903 ст.

Сын: Родионов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.

Дочь: Родионова Вера Петровна

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.

Сын: Родионов Семён Петрович

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1910 ст.

Сын: Родионов Иван Петрович

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.10.1911 ст.

Дочь: Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1916 ст.

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Родионов Пётр Иванович

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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