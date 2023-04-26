Аксенова Анна Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова Анна Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1867

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Аксенов Алексей Тихонов

Екатериновка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксенов Алексей Тихонов

Смерть
Неизвестно
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