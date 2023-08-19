Колесов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.10.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1979
Рождение ребёнка
24.07.2007
Дочь: Колесова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.12.2012
Сын: Колесов Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.2018
Дочь: Колесова Василиса Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесова Ксения