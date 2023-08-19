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Колесов Александр Михайлович

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

12.10.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1979

Отец: Колесов Михаил Александрович

Мать: Колесова Лариса Дмитриевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
24.07.2007

Дочь: Колесова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.2012

Сын: Колесов Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.2018

Дочь: Колесова Василиса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесова Ксения

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