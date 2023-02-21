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Попов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Попов ?

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1900

Жена: Попова Надежда Алексеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
21.06.1909

Сын: Попов Иван Иванович

Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1911

Сын: Попов Василий Иванович

Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.11.1912

Сын: Попов Павел Иванович

Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1914

Сын: Попов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.04.1917

Сын: Попов Егор Иванович

Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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