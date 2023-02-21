Попов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Попов ?
Мать: не указана
Бракосочетание
08.01.1900
Оба - первым браком
Рождение ребёнка
21.06.1909
Сын: Попов Иван Иванович
Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1911
Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
04.11.1912
Сын: Попов Павел Иванович
Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1914
Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна
Рождение ребёнка
12.04.1917
Сын: Попов Егор Иванович
Мать ребёнка: Попова Надежда Алексеевна
Смерть
Неизвестно