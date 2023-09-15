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Петровский Николай Александрович

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Место рождения

Керчь, Керчь, Республика Крым

Дата рождения

15.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1877

Отец: Петровский Александр Аркадьевич

Мать: Петровская Васса (Василиса Соломония) (Василиса, Соломония) Афанасьевна

Керчь, Керчь, Республика Крым
Крещение
02.05.1877
Керчь, Керчь, Республика Крым
Восприемники: Центральный государственный архив Крыма Ф.289 О.3 Д.8 Ф.142 О.1 Д.13 1877 год Троицкий собор города Керчь Л.75 Л.100 Счёт родившихся 140 Месяц и день рождения и крещения 15 апреля и 2 ... Показать все
Образование
С 01.09.1892 по 01.06.1896
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Екатеринодарская военно-фельдшерская школа
Бракосочетание
18.07.1904

Жена: Петровская Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Петровская Анна Кузьминична

Работа или профессия
После 07.06.1909
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Найдена запись о зачислении его в списки корпуса, а также еще одно упоминание в приказах.РГВИА ф. 725 оп.52 д. 263 Приказы по Владикавказскому кадетскому корпусу за 1909 год., 446л.Л.255,255об.Приказ... Показать все
Работа или профессия
С 07.06.1909
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Эконом Владикавказского кадетского корпуса | Владикавказский кадетский корпус
Рождение ребёнка
1909

Сын: Петровский Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
1911

Сын: Петровский Николаевич

Мать ребёнка: Петровская Анна Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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