Петровский Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения15.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1877
Отец: Петровский Александр Аркадьевич
Мать: Петровская Васса (Василиса Соломония) (Василиса, Соломония) Афанасьевна
Крещение
02.05.1877
Восприемники: Центральный государственный архив Крыма Ф.289 О.3 Д.8 Ф.142 О.1 Д.13 1877 год Троицкий собор города Керчь Л.75 Л.100 Счёт родившихся 140 Месяц и день рождения и крещения 15 апреля и 2 ... Показать все
Образование
С 01.09.1892 по 01.06.1896
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Екатеринодарская военно-фельдшерская школа
Бракосочетание
18.07.1904
Рождение ребёнка
22.04.1907
Дочь: Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Петровская Анна Кузьминична
Работа или профессия
После 07.06.1909
Найдена запись о зачислении его в списки корпуса, а также еще одно упоминание в приказах.РГВИА ф. 725 оп.52 д. 263 Приказы по Владикавказскому кадетскому корпусу за 1909 год., 446л.Л.255,255об.Приказ... Показать все
Работа или профессия
С 07.06.1909
Эконом Владикавказского кадетского корпуса | Владикавказский кадетский корпус
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Петровская Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Петровская Анна Кузьминична
Смерть
Неизвестно