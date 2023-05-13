Кузьмина Гузалия Зиннуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Гузалия Зиннуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1983

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2020 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1983

Отец: Кабиров Зиннур Минулович

Мать: Кабирова Фарида Хайдаровна

Рождение ребёнка
27.05.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Данис Рашитович

Рождение ребёнка
29.09.2020

Сын: Кузьмин Артем Олегович

Отец ребёнка: Кузьмин Олег Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Олег Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатыхов Данис Рашитович

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