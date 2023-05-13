Кузьмина Гузалия Зиннуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1983
Рождение ребёнка
27.05.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатыхов Данис Рашитович
Рождение ребёнка
29.09.2020
Отец ребёнка: Кузьмин Олег Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фатыхов Данис Рашитович