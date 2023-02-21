Гамарник Ян Борисович
Место рожденияг. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Дата рождения14.06.1894
Дата смерти31.05.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1894
г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1913
г. Малин, Радомысльский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1915
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1919 по 1919
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1920
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1923
Дальний Восток
Смерть
31.05.1937
Место жительства
По 1937