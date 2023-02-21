Гамарник Ян Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамарник Ян Борисович

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Место рождения

г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии

Дата рождения

14.06.1894

Дата смерти

31.05.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1894
г. Житомир, Житомирский уезд Волынской губернии
Место жительства
С 1913
г. Малин, Радомысльский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1914
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1915
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1919 по 1919
г. Одесса, одесский уезд Херсонской губернии
Место жительства
С 1920
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1923
Дальний Восток
Смерть
31.05.1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1937
Москва, город федерального значения Москва
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