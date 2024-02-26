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Иван Большой Васильев (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1709 г.р.

Мать

Около 1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Василий Максимов (Ич)

Мать: Марфа Иванова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Военная служба
1756 ст.
Смерть
Неизвестно

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