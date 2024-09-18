Долгодворов Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Долгодворов Семён Васильевич
Мать: Вторая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Долгодворова) Ульяна Ивановна
Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Долгодворов Фёдор Иванович
Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Долгодворов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Долгодворов Стефан Иванович
Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна
возможно
Рождение ребёнка
1852
Сын: Долгодворов Николай Иванович
Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Долгодворова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Долгодворов Ефим Иванович
Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно