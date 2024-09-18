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Долгодворов Иван Семенович

Место рождения

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Долгодворов Семён Васильевич

Мать: Вторая жена

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгодворова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Долгодворова) Ульяна Ивановна

Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Долгодворов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Долгодворов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Долгодворов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
возможно
Рождение ребёнка
1852

Сын: Долгодворов Николай Иванович

Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Долгодворова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Долгодворов Ефим Иванович

Мать ребёнка: Долгодворова Наталья Ивановна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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