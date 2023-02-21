Диденко (Чернакова) Елена Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко (Чернакова) Елена Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

31.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Чернаков Евгений Аббакумович

Мать: Ермалович Валерия Игнатьевна

Родилась на пароходе, на котором ее родители ехали из Приамурья, где служил отец, на родину ее отца - в Омскую область
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.

Дочь: Брич Клавдия Исаковна

Отец ребёнка: Диденко Исак Терентьевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Диденко Исак Терентьевич

Смерть
31.12.1970
Омск, город Омск, Омская область
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