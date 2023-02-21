Диденко (Чернакова) Елена Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти31.12.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Родилась на пароходе, на котором ее родители ехали из Приамурья, где служил отец, на родину ее отца - в Омскую область
Рождение ребёнка
01.01.1912 ст.
Дочь: Брич Клавдия Исаковна
Отец ребёнка: Диденко Исак Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1970