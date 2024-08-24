Косинская (Вишневская) Анна Денисовна
Место рожденияМихайловка
Дата рождения02.02.1910
Дата смерти28.10.1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1910
Отец: Вишневский Денис
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1929
Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1935
Отец ребёнка: Косинский Иосиф Александрович
Смерть
28.10.1993
Ангарск, Ангарское, Иркутская область