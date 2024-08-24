Косинская (Вишневская) Анна Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косинская (Вишневская) Анна Денисовна

Место рождения

Михайловка

Дата рождения

02.02.1910

Дата смерти

28.10.1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1910

Отец: Вишневский Денис

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1929

Муж: Косинский Иосиф Александрович

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1935

Сын: Косинский Петр Иосифович

Отец ребёнка: Косинский Иосиф Александрович

Смерть
28.10.1993
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

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