(Александрова) Любовь Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1939
Дата смерти26.07.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939
Рождение ребёнка
24.03.1967
Сын: Александров Владимир Александрович
Отец ребёнка: Могильников Александр Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1985
Сын: Александров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Могильников Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.07.2011