(Александрова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Александрова) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1939

Дата смерти

26.07.2011

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1939

Отец: Александров Алексей Александрович

Мать: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Рождение ребёнка
24.03.1967

Сын: Александров Владимир Александрович

Отец ребёнка: Могильников Александр Петрович

Рождение ребёнка
14.07.1985

Сын: Александров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Могильников Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Могильников Александр Петрович

Смерть
26.07.2011
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