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Евдокия Кирилловна

Место рождения

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1724

Дата смерти

До 1798

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясников Савва Варфоломеевич

Рождение ребёнка
1753

Сын: Мясников Макар Савельевич

Отец ребёнка: Мясников Савва Варфоломеевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мясников Иван Савельевич

Отец ребёнка: Мясников Савва Варфоломеевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Мясникова Евдокия Савельевна

Отец ребёнка: Мясников Савва Варфоломеевич

Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1798
Красный Холм, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область

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