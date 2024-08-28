Евдокия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1724
Дата смертиДо 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мясников Макар Савельевич
Отец ребёнка: Мясников Савва Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Мясников Савва Варфоломеевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Мясникова Евдокия Савельевна
Отец ребёнка: Мясников Савва Варфоломеевич
Смерть
До 1798