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Варнавский Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варнавская Михаил

Мать ребёнка: Варнавская Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавская Агафья

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Андросова (Варнавская) Дарья

Мать ребёнка: Варнавская Агафья

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Варнавская) Ольга

Мать ребёнка: Варнавская Агафья

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Варнавская) Евдокия

Мать ребёнка: Варнавская Агафья

Рождение ребёнка
1911

Сын: Варнавский Яков

Мать ребёнка: Варнавская Агафья

Рождение ребёнка
1913

Сын: Варнавский Егор

Мать ребёнка: Варнавская Агафья

Рождение ребёнка
10.05.1915

Дочь: (Варнавская) Любовь

Мать ребёнка: Варнавская Агафья

Смерть
1945

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