Варнавский Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варнавская Михаил
Мать ребёнка: Варнавская Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варнавская Агафья
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Андросова (Варнавская) Дарья
Мать ребёнка: Варнавская Агафья
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Варнавская) Ольга
Мать ребёнка: Варнавская Агафья
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Варнавская) Евдокия
Мать ребёнка: Варнавская Агафья
Рождение ребёнка
1911
Сын: Варнавский Яков
Мать ребёнка: Варнавская Агафья
Рождение ребёнка
1913
Сын: Варнавский Егор
Мать ребёнка: Варнавская Агафья
Рождение ребёнка
10.05.1915
Дочь: (Варнавская) Любовь
Мать ребёнка: Варнавская Агафья
Смерть
1945