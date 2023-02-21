Зубарев Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1603 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1603 ст.
Отец: Зубарев Никита -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1627 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1636 ст.
Мать ребёнка: не указана
д. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)
Смерть
Неизвестно