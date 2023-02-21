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Зубарев Иван Никитович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1603 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1578 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1627 г.р.
Вычислено 1636 г.р.

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1603 ст.

Отец: Зубарев Никита -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1627 ст.

Сын: Зубарев Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1636 ст.

Сын: Зубарев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

д. Косоноговская, д. Ковезинская (Спенцинской стан)
Смерть
Неизвестно
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