Воробьев Василий Романович 19.06.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воробьев Василий Романович

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Место рождения

Анга, Россия

Дата рождения

19.06.1920

Дата смерти

22.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1920

Отец: Воробьев Роман Григорьевич

Мать: Воробьева (Жданова) Акилина Николаевна

Анга, Россия
06.06.1920 по старому стилю.Ф.50 ОП9 д.1705 лл.111об.,112
Крещение
27.06.1920
Ангинская Ильинская церковь Верхоленского уезда
14.06.1920 по старому стилю.
Военная служба
05.06.1940
Качуг, Иркутская область, Россия
Качугский РВК
Военная служба
05.06.1940
89отд.стрп ТОФ.пулеметчик.Матрос. крейсер «Каганович»
Рождение ребёнка
19.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Анга, Россия
Бракосочетание
17.08.1954

Жена: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1957

Сын: Воробьев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

Анга, Россия
Рождение ребёнка
1963

Дочь: (Воробьева) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна

с.Анга
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
22.10.1989
Качуг, Иркутская область, Россия
Смерть в больнице
Похороны
?.10.1989
Анга, Иркутская область, Россия

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