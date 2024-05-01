Воробьев Василий Романович
Место рожденияАнга, Россия
Дата рождения19.06.1920
Дата смерти22.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1920
Анга, Россия
06.06.1920 по старому стилю.Ф.50 ОП9 д.1705 лл.111об.,112
Крещение
27.06.1920
Ангинская Ильинская церковь Верхоленского уезда
14.06.1920 по старому стилю.
Военная служба
05.06.1940
Качуг, Иркутская область, Россия
Качугский РВК
Военная служба
05.06.1940
89отд.стрп ТОФ.пулеметчик.Матрос. крейсер «Каганович»
Рождение ребёнка
19.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна
Анга, Россия
Бракосочетание
17.08.1954
Анга, Россия
Рождение ребёнка
26.06.1957
Сын: Воробьев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна
Анга, Россия
Рождение ребёнка
1963
Дочь: (Воробьева) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Воробьева (Леоненко) Нина (Ксения) Андреевна
с.Анга
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
22.10.1989
Качуг, Иркутская область, Россия
Смерть в больнице
Похороны
?.10.1989
Анга, Иркутская область, Россия