Никифоровъ Изоцька Яковъ
Место рождениядер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1838
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
Около 1772
Отец: Изоцька Никифоръ (проверять наш ли)
Мать: ?
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Яковлевъ Амельян
Мать ребёнка: ?
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
1809
Сын: Яковлевъ Максмъ
Мать ребёнка: ?
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Смерть
1838
дер. Триханова, Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия