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Никифоровъ Изоцька Яковъ

Место рождения

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Изоцька Никифоръ (проверять наш ли)

Мать: ?

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Яковлевъ Амельян

Мать ребёнка: ?

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
1809

Сын: Яковлевъ Максмъ

Мать ребёнка: ?

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Смерть
1838
дер. Триханова, Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
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