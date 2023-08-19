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Медведев Василий Ефимов

Место рождения

Гришино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.03.1877

Дата смерти

18.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1877

Отец: Медведев Ефим Федоров

Мать: Параскева Архипова

Гришино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.05.1904

Жена: Медведева Любовь Иванова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Медведев Иван Васильев

Мать ребёнка: Медведева Любовь Иванова

Гришино, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
18.01.1954
д.Федотово Хлопузовского сельсовета Белозерского района Вологодской области
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