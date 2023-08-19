Медведев Василий Ефимов
Место рождения
Дата рождения21.03.1877
Дата смерти18.01.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1877
Отец: Медведев Ефим Федоров
Мать: Параскева Архипова
Бракосочетание
09.05.1904
Жена: Медведева Любовь Иванова
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Медведева Любовь Иванова
Смерть
18.01.1954
д.Федотово Хлопузовского сельсовета Белозерского района Вологодской области