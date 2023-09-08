Николаев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Семен Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Николаева Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно