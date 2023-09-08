Николаев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Семен Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Татьяна Михайловна

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