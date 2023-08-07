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Петр Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Никита Иванович

Мать: Ксения Семеновна

Бракосочетание
11.04.1790

Жена: Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Трифон Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Настасья Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
10.01.1800

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Прасковья Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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