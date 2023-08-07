Петр Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Никита Иванович
Мать: Ксения Семеновна
Бракосочетание
11.04.1790
Жена: Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Трифон Петрович
Мать ребёнка: Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Настасья Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
10.01.1800
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Прасковья Даниловна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Прасковья Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно