Дружинина (Ефимова) Эльвира Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Ефимова) Эльвира Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1961

Отец: не указан

Мать: Ефимова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
10.04.1981

Сын: Дружинин Илья Владимирович

Отец ребёнка: Дружинин Владимир Геннадьевич

Рождение ребёнка
04.01.1989

Дочь: Сергеева Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Дружинин Владимир Геннадьевич

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