Дружинина (Ефимова) Эльвира Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1961
Отец: не указан
Мать: Ефимова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
10.04.1981
Сын: Дружинин Илья Владимирович
Отец ребёнка: Дружинин Владимир Геннадьевич
Рождение ребёнка
04.01.1989
Дочь: Сергеева Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Дружинин Владимир Геннадьевич