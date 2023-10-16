Курочкин-Крупин Савва Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин-Крупин Савва Алексеевич

Курочкин-Крупин Савва Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1894

Дата смерти

25.10.1983

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1848 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1918 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894

Отец: Ятманов [крупин] Алексей Савин

Мать: Крупина Настасия Михайлова

ГАЯО 1118-1.2-4178 л 291 з41 воспр: кр. Великого - Иван Михайлов Локалов девица Александра Алексеевна Крупина
Бракосочетание
Около 1917

Жена: Курочкина Варвара Сергеевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.01.1918

Сын: Курочкин Алексей Саввович

Мать ребёнка: Курочкина Варвара Сергеевна

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Воспреемники Александр Сергеевич Козырев Анастасия Алексеевна Кошкина
Рождение ребёнка
14.09.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Варвара Сергеевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина Варвара Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник пожарной дружины
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.10.1983
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: кардиосклероз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close