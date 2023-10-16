Курочкин-Крупин Савва Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1894
Дата смерти25.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1894
ГАЯО 1118-1.2-4178 л 291 з41 воспр: кр. Великого - Иван Михайлов Локалов девица Александра Алексеевна Крупина
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
26.01.1918
Сын: Курочкин Алексей Саввович
Мать ребёнка: Курочкина Варвара Сергеевна
Воспреемники Александр Сергеевич Козырев Анастасия Алексеевна Кошкина
Рождение ребёнка
14.09.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Варвара Сергеевна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина Варвара Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник пожарной дружины
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1983
Причина смерти: кардиосклероз