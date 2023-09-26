Москвичев (Варганова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвичев Маркел Петрович
Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москвичев Андрей Петрович
Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович
Смерть
Неизвестно