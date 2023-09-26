Москвичев (Варганова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичев (Варганова) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Москвичев Яков Петрович

Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Маркел Петрович

Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Андрей Петрович

Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москвичев Петр Петрович

Отец ребёнка: Москвичев Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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