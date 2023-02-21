Гречанников Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гречанников Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1953

Дочь: Гречанникова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гречанникова Наталья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гречанников Александр Алексанрович

Мать ребёнка: не указана

Полетаево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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