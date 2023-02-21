Гречанников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1953
Дочь: Гречанникова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гречанникова Наталья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гречанников Александр Алексанрович
Мать ребёнка: не указана