Панюшкин Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851
Отец: Панюшкин Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1869
Рождение ребёнка
09.03.1889
Дочь: Спирина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Панюшкина Пелагея Осиповна
Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно