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Панюшкин Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: Панюшкин Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
24.01.1869

Жена: Панюшкина Пелагея Осиповна

Рождение ребёнка
09.03.1889

Дочь: Спирина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Панюшкина Пелагея Осиповна

Смольково, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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