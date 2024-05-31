Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/
Место рождения
Дата рождения12.08.1898
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1898
Отец: Алексеев Иван
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Милантьева) Зинаида
Отец ребёнка: Милантьев Иван
Бракосочетание
27.01.1919
Муж: Милантьев Иван
Рождение ребёнка
12.12.1921
Сын: Милантьев Николай
Отец ребёнка: Милантьев Иван
Рождение ребёнка
11.06.1924
Дочь: (Милантьева) Антонина
Отец ребёнка: Милантьев Иван
Рождение ребёнка
27.06.1925
Сын: Милантьев Анатолий
Отец ребёнка: Милантьев Иван
Смерть
1981
Похороны
Неизвестно