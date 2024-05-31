Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

avatar

Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

12.08.1898

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1898

Отец: Алексеев Иван

Мать: Алексеева Матрона Гавриловна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Милантьева) Зинаида

Отец ребёнка: Милантьев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
27.01.1919

Муж: Милантьев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1921

Сын: Милантьев Николай

Отец ребёнка: Милантьев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1924

Дочь: (Милантьева) Антонина

Отец ребёнка: Милантьев Иван

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1925

Сын: Милантьев Анатолий

Отец ребёнка: Милантьев Иван

Смерть
1981
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.