Павлов Олег Владимирович
Место рожденияг.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Дата рождения01.04.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1983
г.Ленинск(Байконур) Республика Казахстан
Рождение ребёнка
05.12.2011
Дочь: Павлова Кристина Олеговна
Мать ребёнка: Павлова Мария Игоревна
г. Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
30.06.2013
Дочь: Павлова Ольга Олеговна
Мать ребёнка: Павлова Мария Игоревна
г.Ростов-на-Дону
Рождение ребёнка
29.04.2021
Мать ребёнка: Лебедева Татьяна Викторовна
г.Москва