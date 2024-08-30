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Усов Иван Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усов Терентий Кузьмич

Мать: (Усова) Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
01.04.1898

Дочь: Григорова (Усова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Усов Константин Иванович

Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1904

Дочь: (Усова (Архипова?)) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1906

Дочь: (Усова) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна

Смерть
Неизвестно

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