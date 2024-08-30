Усов Иван Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усов Терентий Кузьмич
Мать: (Усова) Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1898
Дочь: Григорова (Усова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1904
Дочь: (Усова (Архипова?)) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1906
Дочь: (Усова) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Усова (Елисеева) Параскева Ивановна
Смерть
Неизвестно