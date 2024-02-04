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Болтовская Людмила Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1945

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1945

Отец: Быстров Петр Дмитриевич

Мать: Решетникова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
22.06.1970

Дочь: Беззубенко Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Болтовский Николай Александрович

Рождение ребёнка
19.10.1971

Дочь: Болтовская Елена Николаевна

Отец ребёнка: Болтовский Николай Александрович

Рождение ребёнка
11.03.1975

Дочь: Болтовская Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Болтовский Николай Александрович

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