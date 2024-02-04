Болтовская Людмила Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1945
Рождение ребёнка
22.06.1970
Дочь: Беззубенко Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Болтовский Николай Александрович
Рождение ребёнка
19.10.1971
Дочь: Болтовская Елена Николаевна
Отец ребёнка: Болтовский Николай Александрович
Рождение ребёнка
11.03.1975
Дочь: Болтовская Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Болтовский Николай Александрович