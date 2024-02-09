Коськова (Сербина) Нина Ивановна
Место рожденияРакитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия
Дата рождения1965
Дата смерти2001
ПолЖенский
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
ревизором по садикам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2001
Причина смерти: ПРОПАЛ БЕЗВЕСТИ