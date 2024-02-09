Коськова (Сербина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коськова (Сербина) Нина Ивановна

Место рождения

Ракитянский р-н, хутор Новый Путь, Белгородская обл, Россия

Дата рождения

1965

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Сербин Иван Ефимович

Мать: Сербина (Гарагуля) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
ревизором по садикам
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2001
Причина смерти: ПРОПАЛ БЕЗВЕСТИ

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