Воробьев Иван Лукич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1911
Сын: Воробьев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Воробьева Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воробьева Клавдия Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно