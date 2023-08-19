Воробьев Иван Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Иван Лукич

Воробьев Иван Лукич

Место рождения

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Лука Никитич

Мать: Воробьева Евдокия Филипповна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.05.1911

Сын: Воробьев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Воробьева Клавдия Ивановна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.10.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воробьева Клавдия Ивановна

Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Кулига, Ленский муниципальный район, Архангельская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close