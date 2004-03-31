(Тихонова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихонова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.2004

Пол

Женский

Отец

Около 1968 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.2004

Отец: Тихонов Владимир Юрьевич

Мать: Тихонова Ирина

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